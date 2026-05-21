ППО знешкодила 109 безпілотників під час нічної атаки РФ

Сили протиповітряної оборони знешкодили 109 із 116 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 20 травня.

  • Українська протиповітряна оборона знешкодила 109 із 116 безпілотників РФ під час нічної атаки з Ростовської області.
  • Було зафіксовано влучання балістичної ракети та ударних БПЛА на п'яти локаціях та падіння уламків БПЛА на чотирьох із них.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 21 травня

З 18:00 середи, 20 травня, ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області (РФ), 116 ударними БПЛА типу Shahed, в тому числі реактивними, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків:

  • Курськ,

  • Брянськ,

  • Орел,

  • Міллєрово,

  • Приморсько-Ахтарськ (РФ),

  • Гвардійське (тимчасово окуповані території Криму).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО

За попередніми даними, станом на 08:30 четверга, 21 травня, протиповітряна оборона збила / подавила 109 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовані влучання балістичної ракети і п'яти ударних БПЛА на п'яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на чотирьох локаціях.

Атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих безпілотників.

