ППО України знешкодила 388 дронів під час денної атаки РФ

1 травня (з 08:00 по 15:30) противник атакував 409 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим, близько 250 із них — "шахеди".
Головні тези:
- Українська ППО успішно знищила 388 ворожих дронів під час денної атаки РФ.
- Були підбиті/знищені ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інші типи безпілотників.
- Активну оборону забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та інші підрозділи Сил оборони України.
Звіт ППО щодо бойової роботи удень 1 травня
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
