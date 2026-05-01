ППО України знешкодила 388 дронів під час денної атаки РФ
1 травня (з 08:00 по 15:30) противник атакував 409 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим, близько 250 із них — "шахеди".

Головні тези:

  • Українська ППО успішно знищила 388 ворожих дронів під час денної атаки РФ.
  • Були підбиті/знищені ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інші типи безпілотників.
  • Активну оборону забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та інші підрозділи Сил оборони України.

Звіт ППО щодо бойової роботи удень 1 травня

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 15:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 388 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, у центрі та на заході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

