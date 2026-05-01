ПВО Украины обезвредила 388 дронов во время дневной атаки РФ
1 мая (с 08:00 по 15:30) противник атаковал 409 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов по направлениям: Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф., ТОТ Донецк, ТОТ "шахеды".

  • Украинская ПВО успешно уничтожила 388 вражеских дронов в ходе дневной атаки РФ.
  • Были подбиты и уничтожены различные типы ударных дронов, включая Shahed, Гербера, Италмас.
  • Активную оборону обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, РЭС и другие подразделения Сил обороны Украины.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 15:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 388 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге, в центре и западе страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве враждебны БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

