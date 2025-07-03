ППО України знешкодила 40 безпілотників під час нічної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО України знешкодила 40 безпілотників під час нічної атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Російські війська сьогодні вночі 3 липня атакували територію України ударними безпілотниками з трьох напрямів, всього було запущено 52 дрони, 40 ворожих цілей знищили сили ППО.

Головні тези:

  • Українські ППО здійснили успішну оборону проти атаки російських безпілотників у ніч на 3 липня.
  • Під час атаки було запущено 52 дрони від РФ, але лише 12 з них дійшли до мети через втручання української ППО.
  • Протиповітряна оборона України знищила 40 ворожих безпілотників типу Shahed та інших, запобігши можливим наслідкам атаки.

Як відпрацювала ППО України у ніч проти 3 липня

У ніч на 3 липня (із 21:30 2 липня) противник атакував 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході та півдні країни:

  • 22 — збиті вогневими засобами ураження,

  • 18 — локаційно втрачені, або подавлені РЕБ.

Звіт ППО

Також зазначається, що зафіксовано влучання ударних дронів противника у 7 локаціях, а також падіння збитих — на 1 локації.

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