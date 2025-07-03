ППО України знешкодила 40 безпілотників під час нічної атаки РФ

Російські війська сьогодні вночі 3 липня атакували територію України ударними безпілотниками з трьох напрямів, всього було запущено 52 дрони, 40 ворожих цілей знищили сили ППО.

Як відпрацювала ППО України у ніч проти 3 липня

У ніч на 3 липня (із 21:30 2 липня) противник атакував 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході та півдні країни:

22 — збиті вогневими засобами ураження,

18 — локаційно втрачені, або подавлені РЕБ.

Звіт ППО

Також зазначається, що зафіксовано влучання ударних дронів противника у 7 локаціях, а також падіння збитих — на 1 локації.