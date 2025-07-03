ППО України знешкодила 40 безпілотників під час нічної атаки РФ

Російські війська сьогодні вночі 3 липня атакували територію України ударними безпілотниками з трьох напрямів, всього було запущено 52 дрони, 40 ворожих цілей знищили сили ППО.
Головні тези:
- Українські ППО здійснили успішну оборону проти атаки російських безпілотників у ніч на 3 липня.
- Під час атаки було запущено 52 дрони від РФ, але лише 12 з них дійшли до мети через втручання української ППО.
- Протиповітряна оборона України знищила 40 ворожих безпілотників типу Shahed та інших, запобігши можливим наслідкам атаки.
Як відпрацювала ППО України у ніч проти 3 липня
У ніч на 3 липня (із 21:30 2 липня) противник атакував 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході та півдні країни:
22 — збиті вогневими засобами ураження,
18 — локаційно втрачені, або подавлені РЕБ.
Також зазначається, що зафіксовано влучання ударних дронів противника у 7 локаціях, а також падіння збитих — на 1 локації.
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