ПВО Украины обезвредила 40 беспилотников во время ночной атаки РФ

Российские войска сегодня ночью 3 июля атаковали территорию Украины ударными беспилотниками по трем направлениям, всего было запущено 52 дрона, 40 вражеских целей уничтожили силы ПВО.
Главные тезисы
- Украинская ПВО успешно защитила территорию страны от ночной атаки РФ, обезвредив 40 беспилотников.
- Силы противовоздушной обороны Украины эффективно справились с угрозой, представленной 52 ударными дронами со стороны России.
- Благодаря реагированию украинского ПВО только 12 из 52 дронов противника смогли достичь своей цели на территории Украины, что свидетельствует о высокой готовности сил обороны.
Как отработала ПВО Украины в ночь на 3 июля
В ночь на 3 июля (с 21:30 2 июля) противник атаковал 52 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.
По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БпЛА типа Shahed и других типов беспилотников на востоке и юге страны:
22 — сбитые огневыми средствами поражения,
18 — локационно потерянные или подавленные РЭБ.
Также отмечается, что зафиксировано попадание ударных дронов противника в 7 локациях, а также падение сбитых — на 1 локации.
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