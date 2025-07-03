ПВО Украины обезвредила 40 беспилотников во время ночной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Украины обезвредила 40 беспилотников во время ночной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Российские войска сегодня ночью 3 июля атаковали территорию Украины ударными беспилотниками по трем направлениям, всего было запущено 52 дрона, 40 вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Главные тезисы

  • Украинская ПВО успешно защитила территорию страны от ночной атаки РФ, обезвредив 40 беспилотников.
  • Силы противовоздушной обороны Украины эффективно справились с угрозой, представленной 52 ударными дронами со стороны России.
  • Благодаря реагированию украинского ПВО только 12 из 52 дронов противника смогли достичь своей цели на территории Украины, что свидетельствует о высокой готовности сил обороны.

Как отработала ПВО Украины в ночь на 3 июля

В ночь на 3 июля (с 21:30 2 июля) противник атаковал 52 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БпЛА типа Shahed и других типов беспилотников на востоке и юге страны:

  • 22 — сбитые огневыми средствами поражения,

  • 18 — локационно потерянные или подавленные РЭБ.

Отчет ПВО

Также отмечается, что зафиксировано попадание ударных дронов противника в 7 локациях, а также падение сбитых — на 1 локации.

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