ПВО Украины обезвредила 40 беспилотников во время ночной атаки РФ

Российские войска сегодня ночью 3 июля атаковали территорию Украины ударными беспилотниками по трем направлениям, всего было запущено 52 дрона, 40 вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Как отработала ПВО Украины в ночь на 3 июля

В ночь на 3 июля (с 21:30 2 июля) противник атаковал 52 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БпЛА типа Shahed и других типов беспилотников на востоке и юге страны:

22 — сбитые огневыми средствами поражения,

18 — локационно потерянные или подавленные РЭБ.

Отчет ПВО

Также отмечается, что зафиксировано попадание ударных дронов противника в 7 локациях, а также падение сбитых — на 1 локации.