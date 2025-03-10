ППО України знищила 130 ударних дронів РФ під час нічної атаки

У ніч на 10 березня російська армія запустила по території України 176 ударних дронів по типу Shahed. Сили ППО працювали у 15 областях.

Сили оборони України збили 130 ударних дронів РФ

У ніч на 10 березня, з 18:00 9 березня, противник атакував Україну 176 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із таких напрямків:

Шаталово,

Міллерово,

Курськ,

Брянськ,

Приморсько-Ахтарськ,

з мису Чауда в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 130 ударних дрона типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Звіт ППО України

Також 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, без негативних наслідків. Однак внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Полтавська та Київська області.