ППО України знищила 130 ударних дронів РФ під час нічної атаки
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО України знищила 130 ударних дронів РФ під час нічної атаки

Повітряні Сили ЗСУ
Мобільна група
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У ніч на 10 березня російська армія запустила по території України 176 ударних дронів по типу Shahed. Сили ППО працювали у 15 областях.

Головні тези:

  • Сили ППО України успішно збили 130 ударних дронів РФ під час нічної атаки, яка відбулася вночі на 10 березня.
  • Російська армія запустила 176 ударних дронів по території України, але завдяки вчасним діям українських сил оборони значна кількість їх була знищена.
  • Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Сили оборони України збили 130 ударних дронів РФ

У ніч на 10 березня, з 18:00 9 березня, противник атакував Україну 176 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із таких напрямків:

  • Шаталово,

  • Міллерово,

  • Курськ,

  • Брянськ,

  • Приморсько-Ахтарськ,

  • з мису Чауда в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 130 ударних дрона типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Звіт ППО України

Також 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, без негативних наслідків. Однак внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Полтавська та Київська області.

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