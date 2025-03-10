ПВО Украины уничтожила 130 ударных дронов РФ во время ночной атаки

В ночь на 10 марта российская армия запустила по территории Украины 176 ударных дронов по типу Shahed. Силы ПВО работали в 15 областях.

Силы обороны Украины сбили 130 ударных дронов РФ

В ночь на 10 марта, с 18:00 9 марта, противник атаковал Украину 176 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по следующим направлениям:

Шаталово,

Миллерово,

Курск,

Брянск,

Приморско-Ахтарск,

с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено избиение 130 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Отчет ПВО Украины

Также 42 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны, без негативных последствий. Однако в результате российской атаки пострадали Харьковская, Полтавская и Киевская области.