ПВО Украины уничтожила 130 ударных дронов РФ во время ночной атаки

В ночь на 10 марта российская армия запустила по территории Украины 176 ударных дронов по типу Shahed. Силы ПВО работали в 15 областях.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины отразили атаку, уничтожив 130 ударных дронов РФ в ночь на 10 марта.
- Воздушное нападение российской армии было отражено авиацией, зенитными ракетными войсками и другими подразделениями обороны.
- По состоянию на утро следующего дня подтверждено поражение дронов в 15 областях Украины, включая Харьковскую, Киевскую и другие.
Силы обороны Украины сбили 130 ударных дронов РФ
В ночь на 10 марта, с 18:00 9 марта, противник атаковал Украину 176 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по следующим направлениям:
Шаталово,
Миллерово,
Курск,
Брянск,
Приморско-Ахтарск,
с мыса Чауда в оккупированном Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 подтверждено избиение 130 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Также 42 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны, без негативных последствий. Однако в результате российской атаки пострадали Харьковская, Полтавская и Киевская области.
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