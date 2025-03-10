ПВО Украины уничтожила 130 ударных дронов РФ во время ночной атаки
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Украины уничтожила 130 ударных дронов РФ во время ночной атаки

Воздушные Силы ВСУ
ППО
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В ночь на 10 марта российская армия запустила по территории Украины 176 ударных дронов по типу Shahed. Силы ПВО работали в 15 областях.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины отразили атаку, уничтожив 130 ударных дронов РФ в ночь на 10 марта.
  • Воздушное нападение российской армии было отражено авиацией, зенитными ракетными войсками и другими подразделениями обороны.
  • По состоянию на утро следующего дня подтверждено поражение дронов в 15 областях Украины, включая Харьковскую, Киевскую и другие.

Силы обороны Украины сбили 130 ударных дронов РФ

В ночь на 10 марта, с 18:00 9 марта, противник атаковал Украину 176 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по следующим направлениям:

  • Шаталово,

  • Миллерово,

  • Курск,

  • Брянск,

  • Приморско-Ахтарск,

  • с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено избиение 130 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Отчет ПВО Украины

Также 42 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны, без негативных последствий. Однако в результате российской атаки пострадали Харьковская, Полтавская и Киевская области.

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