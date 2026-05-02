ППО України знищила понад 57 тис повітряних цілей РФ у квітні
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні Сили ЗСУ
літак

Протягом квітня 2026 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено понад 57 тис повітряних цілей.

Головні тези:

  • Протиповітряна оборона України ефективно функціонує, знищивши велику кількість повітряних цілей у квітні 2026 року.
  • Українські Повітряні Сили продемонстрували високу рівень підготовки та успішність у бою з російською технікою.

ППО України знищила понад 57 тис дронів і ракет РФ у квітні

Повітряні сили звітували щодо знищених повітярних цілей РФ у квітні 2026 року.

  • 69 крилатих ракет Х-101;

  • 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

  • 8 крилатих ракет "Калібр";

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

  • 5 крилатих ракет "Іскандер-К"

  • 4861 ударний БпЛА типу Shahed;

  • 1065 розвідувальних БпЛА;

  • 51110 БпЛА інших типів.

Авіацією Повітряних Сил впродовж січня здійснено 831 літаковиліт, зокрема:

  • понад 550 — на винищувальне авіаційне прикриття;

  • близько 200 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?