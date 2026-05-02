ППО України знищила понад 57 тис повітряних цілей РФ у квітні

Протягом квітня 2026 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено понад 57 тис повітряних цілей.
Головні тези:
- Протиповітряна оборона України ефективно функціонує, знищивши велику кількість повітряних цілей у квітні 2026 року.
- Українські Повітряні Сили продемонстрували високу рівень підготовки та успішність у бою з російською технікою.
ППО України знищила понад 57 тис дронів і ракет РФ у квітні
Повітряні сили звітували щодо знищених повітярних цілей РФ у квітні 2026 року.
69 крилатих ракет Х-101;
7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
8 крилатих ракет "Калібр";
4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
5 крилатих ракет "Іскандер-К"
4861 ударний БпЛА типу Shahed;
1065 розвідувальних БпЛА;
51110 БпЛА інших типів.
Авіацією Повітряних Сил впродовж січня здійснено 831 літаковиліт, зокрема:
понад 550 — на винищувальне авіаційне прикриття;
близько 200 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
