ПВО Украины уничтожила более 57 тыс воздушных целей РФ в апреле
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные Силы ВСУ
самолет
Читати українською

В течение апреля 2026 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено более 57 тыс. воздушных целей.

Главные тезисы

  • ПВО Украины успешно справилась с уничтожением более 57 тыс. воздушных целей РФ в апреле 2026 года.
  • Украинские Воздушные Силы демонстрируют высокий уровень подготовки и эффективность в бою, уничтожив 69 крылатых ракет Х-101, 7 баллистических ракет и другое.

ПВО Украины уничтожило более 57 тыс дронов и ракет РФ в апреле

Воздушные силы отчитывались об уничтоженных воздушных целях РФ в апреле 2026 года.

  • 69 крылатых ракет Х-101;

  • 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

  • 8 крылатых ракет "Калибр";

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

  • 5 крылатых ракет "Искандер-К"

  • 4861 ударный БпЛА типа Shahed;

  • 1065 разведывательных БпЛА;

  • 51110 БпЛА других типов.

Авиацией Воздушных Сил в течение января совершено 831 самолетоизлет, в том числе:

  • более 550 - на истребительное авиационное прикрытие;

  • около 200 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?