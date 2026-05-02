ПВО Украины уничтожила более 57 тыс воздушных целей РФ в апреле

В течение апреля 2026 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено более 57 тыс. воздушных целей.
Главные тезисы
- ПВО Украины успешно справилась с уничтожением более 57 тыс. воздушных целей РФ в апреле 2026 года.
- Украинские Воздушные Силы демонстрируют высокий уровень подготовки и эффективность в бою, уничтожив 69 крылатых ракет Х-101, 7 баллистических ракет и другое.
Воздушные силы отчитывались об уничтоженных воздушных целях РФ в апреле 2026 года.
69 крылатых ракет Х-101;
7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
8 крылатых ракет "Калибр";
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
5 крылатых ракет "Искандер-К"
4861 ударный БпЛА типа Shahed;
1065 разведывательных БпЛА;
51110 БпЛА других типов.
Авиацией Воздушных Сил в течение января совершено 831 самолетоизлет, в том числе:
более 550 - на истребительное авиационное прикрытие;
около 200 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
