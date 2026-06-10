ППО України знищила понад 59 тис повітряних цілей РФ у травні
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО України знищила понад 59 тис повітряних цілей РФ у травні

Міноборони України
літак
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Міністерство оборони України заявило про позитивні підсумки роботи ППО за травень 2026 року.

Головні тези:

  • Українська протиповітряна оборона знищила понад 59 тисяч повітряних цілей за травень 2026 року.
  • Інноваційні дрони-перехоплювачі автоматизовано збивають ворожі «шахеди» та ворожі БпЛА.

Звіт щодо роботи ППО України за травень 2026 року

За місяць наша протиповітряна оборона знищила понад 59 тисяч повітряних цілей та відбила 25 ракетно-авіаційних ударів противника.

Велику роль у цьому відіграють українські інновації: дрони-перехоплювачі автономно збивають ворожі «шахеди» завдяки технології, яка автоматизує 95% процесу перехоплення.

До знищення повітряних цілей також долучилися приватні підприємства — створені з дозволу Міноборони групи ППО знищили понад 20 ворожих БпЛА.

Працюємо на виконання Плану оборони України Михайла Федорова: ідентифікувати 100% повітряних загроз та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів.

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