ПВО Украины уничтожила более 59 тыс воздушных целей РФ в мае

Министерство обороны Украины заявило о положительных итогах работы ПВО за май 2026 года.
Главные тезисы
- Противовоздушная оборона Украины успешно справилась с более чем 59 тыс воздушных целей в мае 2026 года.
- Инновационные дроны-перехватчики активно привлекаются к уничтожению вражеских целей, сбивая их с автоматизацией 95% процесса перехвата.
Отчет о работе ПВО Украины за май 2026 года
За месяц наша противовоздушная оборона уничтожила более 59 тысяч воздушных целей и отразила 25 ракетно-авиационных ударов противника.
К уничтожению воздушных целей также присоединились частные предприятия — созданные по разрешению Минобороны группы ПВО уничтожили более 20 вражеских БПЛА.
Работаем на выполнение Плана обороны Украины Михаила Федорова: идентифицировать 100% воздушных угроз и перехватывать не менее 95% ракет и дронов.
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