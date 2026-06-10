ПВО Украины уничтожила более 59 тыс воздушных целей РФ в мае
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Украины уничтожила более 59 тыс воздушных целей РФ в мае

Минобороны Украины
самолет
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Министерство обороны Украины заявило о положительных итогах работы ПВО за май 2026 года.

Главные тезисы

  • Противовоздушная оборона Украины успешно справилась с более чем 59 тыс воздушных целей в мае 2026 года.
  • Инновационные дроны-перехватчики активно привлекаются к уничтожению вражеских целей, сбивая их с автоматизацией 95% процесса перехвата.

Отчет о работе ПВО Украины за май 2026 года

За месяц наша противовоздушная оборона уничтожила более 59 тысяч воздушных целей и отразила 25 ракетно-авиационных ударов противника.

Большую роль в этом играют украинские инновации: дроны-перехватчики автономно сбивают вражеские «шахеды» благодаря технологии автоматизации 95% процесса перехвата.

К уничтожению воздушных целей также присоединились частные предприятия — созданные по разрешению Минобороны группы ПВО уничтожили более 20 вражеских БПЛА.

Работаем на выполнение Плана обороны Украины Михаила Федорова: идентифицировать 100% воздушных угроз и перехватывать не менее 95% ракет и дронов.

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