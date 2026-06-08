ПВО обезвредила 124 БпЛА во время ночной атаки РФ по Украине

Силы противовоздушной обороны обезвредили 124 из 155 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину вечером 7 июня.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины успешно нейтрализовали 124 из 155 атаковавших ударных беспилотников в ночной атаке РФ.
- Были зафиксированы попадания 20 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых дронов на 6 локациях.
Отчет о боевой работе ПВО в ночь на 8 июня
По данным военных, с 18:00 7 июня враг атаковал 155 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарский (РФ).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 8:00 8 июня ПВО сбила/подавила 124 дрона на севере, юге и востоке Украины.
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