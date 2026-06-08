ПВО обезвредила 124 БпЛА во время ночной атаки РФ по Украине

Отчет о боевой работе ПВО в ночь на 8 июня

По данным военных, с 18:00 7 июня враг атаковал 155 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарский (РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00 8 июня ПВО сбила/подавила 124 дрона на севере, юге и востоке Украины.

Отчет ПВО