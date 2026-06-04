ПВО обезвредила 264 БпЛА во время ночной атаки РФ по Украине

Силы противовоздушной обороны обезвредили 264 беспилотника, которыми российские захватчики атаковали Украину с вечера 3 июня.
Главные тезисы
- ПВО Украины отразила ночную атаку РФ, обезвредив 264 беспилотника, которыми была атакована страна.
- Захватчики использовали баллистическую ракету и ударные БПЛА для нападения на Украину.
Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 4 июня
С 18:00 3 июня россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области, а также 293 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронамик. Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (временно оккупированный Крым).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 8:00 4 июня ПВО сбила/подавила 264 БПЛА на севере, юге и востоке Украины.
Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 24 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.
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