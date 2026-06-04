ПВО обезвредила 264 БпЛА во время ночной атаки РФ по Украине

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 4 июня

С 18:00 3 июня россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области, а также 293 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронамик. Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00 4 июня ПВО сбила/подавила 264 БПЛА на севере, юге и востоке Украины.

Отчет ПВО

Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 24 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.