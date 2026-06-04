ПВО обезвредила 264 БпЛА во время ночной атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 264 БпЛА во время ночной атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

Силы противовоздушной обороны обезвредили 264 беспилотника, которыми российские захватчики атаковали Украину с вечера 3 июня.

Главные тезисы

  • ПВО Украины отразила ночную атаку РФ, обезвредив 264 беспилотника, которыми была атакована страна.
  • Захватчики использовали баллистическую ракету и ударные БПЛА для нападения на Украину.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 4 июня

С 18:00 3 июня россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области, а также 293 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронамик. Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00 4 июня ПВО сбила/подавила 264 БПЛА на севере, юге и востоке Украины.

Отчет ПВО

Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 24 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские дроны.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО Украины ликвидировала 284 цели во время ночной атаки России
Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО Украины обезвредила 228 беспилотников РФ во время ночного воздушного боя
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 40 российских ракет и 602 БпЛА
Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 1-2 июня - отчет работы ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?