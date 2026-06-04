ППО знешкодила 264 БпЛА під час нічної атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 264 БпЛА під час нічної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
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Сили протиповітряної оборони знешкодили 264 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 3 червня.

Головні тези:

  • Протиповітряна оборона України відбила 264 безпілотники, якими атакувала РФ.
  • Загарбники використовували балістичну ракету та ударні БПЛА для нападу на Україну.
  • Сили оборони здійснили влучання на 11 локаціях і зафіксували падіння збитих безпілотників на 12 локаціях.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 4 червня

З 18:00 3 червня росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області, а також 293 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" і дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00 4 червня ППО збила / подавила 264 БПЛА на півночі, півдні та сході України.

Звіт ППО

Зафіксовані влучання балістичної ракети та 24 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі перебувають ворожі дрони.

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