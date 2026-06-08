ППО знешкодила 124 БпЛА під час нічної атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 124 БпЛА під час нічної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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Сили протиповітряної оборони знешкодили 124 зі 155 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 7 червня.

Головні тези:

  • Протиповітряна оборона успішно знищила 124 безпілотника під час нічної атаки РФ по Україні.
  • Атака проводилася 155 ударними БПЛА.

Звіт щодо бойової роботи ППО у ніч проти 8 червня

За даними військових, із 18:00 7 червня ворог атакував 155 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" і дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00 8 червня ППО збила / подавила 124 дрони на півночі, півдні та сході України.

Звіт ППО

Зафіксовані влучання 20 ударних БПЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

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