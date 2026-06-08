ППО знешкодила 124 БпЛА під час нічної атаки РФ по Україні

Сили протиповітряної оборони знешкодили 124 зі 155 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 7 червня.
Головні тези:
- Протиповітряна оборона успішно знищила 124 безпілотника під час нічної атаки РФ по Україні.
- Атака проводилася 155 ударними БПЛА.
Звіт щодо бойової роботи ППО у ніч проти 8 червня
За даними військових, із 18:00 7 червня ворог атакував 155 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" і дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 8:00 8 червня ППО збила / подавила 124 дрони на півночі, півдні та сході України.
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