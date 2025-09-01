ППО України знищила у серпні понад 6300 дронів і ракет РФ

Протиповітряна оборона знешкодила у серпні 2025 року 6346 повітряних цілей під час атак Росії по Україні.
Головні тези:
- Протиповітряна оборона України знищила в серпні 2025 року понад 6300 повітряних цілей, включаючи дрони та різні типи ракет, що належали до Російської Федерації.
- Авіація Повітряних Сил України впродовж серпня 2025 року здійснила 651 літаковиліт, зокрема близько 430 для винищувального авіаційного прикриття та понад 150 для вогневого ураження.
ППО України звітувала щодо бойової роботи у серпні 2025 року
Протягом серпня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 6346 повітряних цілей:
5 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";
55 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
20 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
20 крилатих ракет "Калібр";
4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
9 крилатих ракет "Іскандер-К"
2129 ударних БпЛА типу Shahed;
930 розвідувальних БпЛА;
3174 БпЛА інших типів.
Авіацією Повітряних Сил впродовж серпня здійснено 651 літаковиліт, зокрема:
близько 430 — на винищувальне авіаційне прикриття;
понад 150 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
У серпні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 438 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.
