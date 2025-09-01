ППО знешкодила 76 повітряних цілей під час нічної атаки РФ по Україні

У ніч на 1 вересня російські загарбники випустили по Україні 86 безпілотників з шести напрямків. Більшість дронів вдалося збити, проте є влучання у шести локаціях.

Росія атакувала Україну 86 ударними дронами

Цієї ночі російські війська випустили 86 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів з напрямків — Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське у тимчасово окупованому Криму.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Сили протиповітряної оборони знешкодили або подавили 76 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Звіт ППО