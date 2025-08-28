РФ вночі здійснила наймасованішу атаку по Україні — як відпрацювала ППО

У ніч на 28 серпня Росія здійснила наймасованішу атаку за останній час. По Україні випустили понад 600 дронів і ракет різного типу.
Головні тези:
- Росія здійснила наймасованішу атаку на Україну у вигляді понад 600 дронів і ракет.
- Протиповітряна оборона України успішно забезпечила відбивання 589 засобів повітряного нападу.
- Атака призвела до жертв серед мирного населення, в тому числі дітей, інцидент буде ретельно розслідуватися.
Як відпрацювала ППО у ніч проти 28 серпня
У ніч на 28 серпня противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного та наземного базування, загалом — 629 засобів повітряного нападу:
598 ударних безпілотників типу "Шахед" і дронами-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське;
2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької області;
9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької області;
20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними військових, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей:
563 ворожих дрони типу "Шахед" і дронів-імітаторів різних типів;
1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
18 крилатих ракет Х-101.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, також падіння збитих повітряних цілей та їх уламки ще на 26 локаціях.
Чергова жорстока атака Росії, чергові жертви серед мирного населення, серед загиблих — діти. Висловлюємо щирі співчуття близьким, хто втратив рідних. Російські військові злочинці обов’язково будуть покарані, — наголосили в Повітряних силах.
