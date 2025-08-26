Сили ППО оголосили результати відбиття нової атаки РФ
Сили ППО оголосили результати відбиття нової атаки РФ

Протягом ночі 25-26 серпня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні міста та села України 59-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 47 ворожих цілей.

  • Повітряний бій тривав на півночі та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 12 російських БпЛА на 9 локаціях.

Звіт роботи ППО за ніч 25-26 серпня

Нова атака російських окупантів почалася близько 19:00 25 серпня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Окрім того, Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 12 російських дронів на 9 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

