Сили ППО оголосили результати відбиття нової атаки РФ

Протягом ночі 25-26 серпня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні міста та села України 59-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 47 ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій тривав на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 12 російських БпЛА на 9 локаціях.
Звіт роботи ППО за ніч 25-26 серпня
Нова атака російських окупантів почалася близько 19:00 25 серпня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія.
До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Окрім того, Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 12 російських дронів на 9 локаціях.
