Силы ПВО объявили результаты отражения новой атаки РФ
Украина
Силы ПВО объявили результаты отражения новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы ПВО за ночь 25-26 августа
В течение ночи 25-26 августа российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные города и села Украины 59 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 47 вражеских целей.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 12 российских БПЛА на 9 локациях.

Отчет работы ПВО за ночь 25-26 августа

Новая атака российских оккупантов началась около 19:00 25 августа.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск — Россия.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 47 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 12 российских дронов на 9 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

