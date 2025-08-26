Силы ПВО объявили результаты отражения новой атаки РФ

В течение ночи 25-26 августа российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные города и села Украины 59 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 47 вражеских целей.

Отчет работы ПВО за ночь 25-26 августа

Новая атака российских оккупантов началась около 19:00 25 августа.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск — Россия.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 47 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны. Поделиться

Кроме того, Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 12 российских дронов на 9 локациях.