ППО знешкодила 76 дронів під час атаки РФ по Україні

Росія в ніч на 25 серпня випустила по Україні 104 безпілотників з п'яти напрямків. Більшість дронів вдалося збити, проте є влучання у 15 локаціях.
Головні тези:
- У ніч проти 25 серпня Росія випустила 104 дрони на Україну з п'яти напрямків, проте більшість з них було збито за допомогою протиповітряної оборони.
- Зафіксовано 28 влучань ворожих дронів у 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.
- Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та інші підрозділи України активно відбивали атаку ворожих дронів.
Як відпрацювала ППО у ніч проти 25 серпня
Цієї ночі російські війська випустили 104 ударні дрони типу Shahed та безпілотники-імітатори з напрямків — Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.
Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Сили протиповітряної оборони знешкодили 76 ворожих дронів на півночі та сході країни.
Вночі вибухи лунали у Харкові, однак подробиці атаки поки що не повідомляються.
Також під масованою атакою дронів перебувало місто Суми. За даними влади, ворожі БпЛА вдарили по території Сумської громади, ще є влучання на території Роменської громади. На місцях влучань — пожежі.
