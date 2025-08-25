ППО знешкодила 76 дронів під час атаки РФ по Україні

Росія в ніч на 25 серпня випустила по Україні 104 безпілотників з п'яти напрямків. Більшість дронів вдалося збити, проте є влучання у 15 локаціях.

Як відпрацювала ППО у ніч проти 25 серпня

Цієї ночі російські війська випустили 104 ударні дрони типу Shahed та безпілотники-імітатори з напрямків — Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Сили протиповітряної оборони знешкодили 76 ворожих дронів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 28 БпЛА на 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Поширити

Звіт ППО України

Вночі вибухи лунали у Харкові, однак подробиці атаки поки що не повідомляються.