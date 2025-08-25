ПВО обезвредила 76 дронов во время атаки РФ по Украине

Россия в ночь на 25 августа выпустила по Украине 104 беспилотника из пяти направлений. Большинство дронов удалось сбить, однако есть попадание в 15 локациях.

Как отработала ПВО в ночь на 25 августа

Этой ночью российские войска выпустили 104 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы по направлениям — Курск, Шаталово, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силы противовоздушной обороны обезвредили 76 вражеских дронов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 28 БпЛА на 15 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях. Поделиться

Отчет ПВО Украины

Ночью взрывы раздавались в Харькове, однако подробности атаки пока не сообщаются.