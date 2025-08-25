ПВО обезвредила 76 дронов во время атаки РФ по Украине

Россия в ночь на 25 августа выпустила по Украине 104 беспилотника из пяти направлений. Большинство дронов удалось сбить, однако есть попадание в 15 локациях.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины успешно обезвредили 76 вражеских дронов в ходе атаки РФ на территорию Украины.
- Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и другие силы обороны приняли участие в отражении массированной атаки на города Харьков и Сумы.
- Массированная атака дронов представляет серьезную угрозу для региона, что требует принятия дальнейших контрмер для обеспечения национальной безопасности.
Как отработала ПВО в ночь на 25 августа
Этой ночью российские войска выпустили 104 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы по направлениям — Курск, Шаталово, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Силы противовоздушной обороны обезвредили 76 вражеских дронов на севере и востоке страны.
Ночью взрывы раздавались в Харькове, однако подробности атаки пока не сообщаются.
Также под массированной атакой дронов находился город Сумы. По данным властей, вражеские БпЛА ударили по территории Сумской общины, еще попадание на территории Роменской общины. На местах попаданий — пожары.
