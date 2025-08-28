РФ ночью совершила самую массированную атаку по Украине — как отработала ПВО

В ночь на 28 августа Россия совершила самую массированную атаку за последнее время. По Украине выпустили более 600 дронов и ракет разного типа.
Главные тезисы
- Россия совершила самую массированную атаку на Украину в виде более 600 дронов и ракет.
- Противовоздушная оборона Украины успешно отразила 589 средств воздушного нападения.
- Атака привела к жертвам среди мирного населения, включая детей.
Как отработала ПВО в ночь на 28 августа
В ночь на 28 августа противник нанес массированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотников, ракет воздушного и наземного базирования, всего — 629 средств воздушного нападения.
598 ударных беспилотников типа "Шахед" и дронами-имитаторами разных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское;
2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской области;
9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской области;
20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным военных, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 589 воздушных целей:
563 вражеских дрона типа "Шахед" и дронов-имитаторов разных типов;
1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
18 крылатых ракет Х-101.
Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых воздушных целей и их обломки еще на 26 локациях.
Очередная жестокая атака России, очередные жертвы среди мирного населения, среди погибших — дети. Выражаем искренние соболезнования близким, потерявшим родных. Российские военные преступники обязательно будут наказаны, подчеркнули в Воздушных силах.
