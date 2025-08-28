РФ ночью совершила самую массированную атаку по Украине — как отработала ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

РФ ночью совершила самую массированную атаку по Украине — как отработала ПВО

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

В ночь на 28 августа Россия совершила самую массированную атаку за последнее время. По Украине выпустили более 600 дронов и ракет разного типа.

Главные тезисы

  • Россия совершила самую массированную атаку на Украину в виде более 600 дронов и ракет.
  • Противовоздушная оборона Украины успешно отразила 589 средств воздушного нападения.
  • Атака привела к жертвам среди мирного населения, включая детей.

Как отработала ПВО в ночь на 28 августа

В ночь на 28 августа противник нанес массированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотников, ракет воздушного и наземного базирования, всего — 629 средств воздушного нападения.

  • 598 ударных беспилотников типа "Шахед" и дронами-имитаторами разных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское;

  • 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской области;

  • 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской области;

  • 20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет Воздушных Сил

По предварительным данным военных, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 589 воздушных целей:

  • 563 вражеских дрона типа "Шахед" и дронов-имитаторов разных типов;

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

  • 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

  • 18 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых воздушных целей и их обломки еще на 26 локациях.

Очередная жестокая атака России, очередные жертвы среди мирного населения, среди погибших — дети. Выражаем искренние соболезнования близким, потерявшим родных. Российские военные преступники обязательно будут наказаны, подчеркнули в Воздушных силах.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 76 дронов во время атаки РФ по Украине
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО объявили результаты отражения новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы ПВО за ночь 25-26 августа
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Новая атака России на Украину — отчет работы ПВО
Воздушные Силы ВСУ
ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?