РФ ночью совершила самую массированную атаку по Украине — как отработала ПВО

В ночь на 28 августа Россия совершила самую массированную атаку за последнее время. По Украине выпустили более 600 дронов и ракет разного типа.

Как отработала ПВО в ночь на 28 августа

В ночь на 28 августа противник нанес массированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотников, ракет воздушного и наземного базирования, всего — 629 средств воздушного нападения.

598 ударных беспилотников типа "Шахед" и дронами-имитаторами разных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское;

2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской области;

9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской области;

20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет Воздушных Сил

По предварительным данным военных, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 589 воздушных целей:

563 вражеских дрона типа "Шахед" и дронов-имитаторов разных типов;

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

18 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых воздушных целей и их обломки еще на 26 локациях.