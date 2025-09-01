ПВО обезвредила 76 воздушных целей во время ночной атаки РФ по Украине
ПВО обезвредила 76 воздушных целей во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 1 сентября российские захватчики выпустили по Украине 86 беспилотников по шести направлениям. Большинство дронов удалось сбить, однако есть попадание в шести локациях.

  • Российские захватчики выпустили 86 беспилотников по шести направлениям на Украину в ночь на 1 сентября.
  • Украинская противовоздушная оборона успешно обезвредила или подавила 76 вражеских дронов на разных локациях по всей стране.

Россия атаковала Украину 86 ударными дронами

Этой ночью российские войска выпустили 86 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов направлений — Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силы противовоздушной обороны обезвредили или подавили 76 вражеских дронов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 6 локациях.

