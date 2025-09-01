ПВО обезвредила 76 воздушных целей во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 1 сентября российские захватчики выпустили по Украине 86 беспилотников по шести направлениям. Большинство дронов удалось сбить, однако есть попадание в шести локациях.

Россия атаковала Украину 86 ударными дронами

Этой ночью российские войска выпустили 86 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов направлений — Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силы противовоздушной обороны обезвредили или подавили 76 вражеских дронов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Отчет ПВО