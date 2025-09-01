ПВО Украины уничтожила в августе более 6300 дронов и ракет РФ

Противовоздушная оборона обезвредила в августе 2025 6346 воздушных целей во время атак России по Украине.

ПВО Украины отчиталась по боевой работе в августе 2025 года

В августе 2025 года противовоздушной обороной Cил обороны уничтожено 6346 воздушных целей:

5 аэробалистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";

55 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

20 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

20 крылатых ракет "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

9 крылатых ракет "Искандер-К"

2129 ударных БпЛА типа Shahed;

930 разведывательных БпЛА;

3174 БпЛА других типов.

Авиацией Воздушных Сил в течение августа совершено 651 самолетовылет, в том числе:

около 430 — на истребительное авиационное прикрытие;

более 150 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

В августе 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожены 438 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.