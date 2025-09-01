ПВО Украины уничтожила в августе более 6300 дронов и ракет РФ
ПВО Украины уничтожила в августе более 6300 дронов и ракет РФ

Противовоздушная оборона обезвредила в августе 2025 6346 воздушных целей во время атак России по Украине.

  • В августе 2025 года ПВО Украины уничтожила свыше 6300 воздушных целей, принадлежащих РФ, включая дроны и различные типы ракет.
  • Авиация Воздушных Сил осуществила 651 самолетовылет, выполнив задачи по истребительному авиационному прикрытию и огневому поражению.
  • Были уничтожены ракеты различных типов, включая аэробалистические, крылатые и баллистические, а также боевые и разведывательные дроны.

ПВО Украины отчиталась по боевой работе в августе 2025 года

В августе 2025 года противовоздушной обороной Cил обороны уничтожено 6346 воздушных целей:

  • 5 аэробалистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";

  • 55 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

  • 20 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

  • 20 крылатых ракет "Калибр";

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

  • 9 крылатых ракет "Искандер-К"

  • 2129 ударных БпЛА типа Shahed;

  • 930 разведывательных БпЛА;

  • 3174 БпЛА других типов.

Авиацией Воздушных Сил в течение августа совершено 651 самолетовылет, в том числе:

  • около 430 — на истребительное авиационное прикрытие;

  • более 150 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

В августе 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожены 438 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.

