ПВО Украины уничтожила в августе более 6300 дронов и ракет РФ

Противовоздушная оборона обезвредила в августе 2025 6346 воздушных целей во время атак России по Украине.
Главные тезисы
- В августе 2025 года ПВО Украины уничтожила свыше 6300 воздушных целей, принадлежащих РФ, включая дроны и различные типы ракет.
- Авиация Воздушных Сил осуществила 651 самолетовылет, выполнив задачи по истребительному авиационному прикрытию и огневому поражению.
- Были уничтожены ракеты различных типов, включая аэробалистические, крылатые и баллистические, а также боевые и разведывательные дроны.
ПВО Украины отчиталась по боевой работе в августе 2025 года
В августе 2025 года противовоздушной обороной Cил обороны уничтожено 6346 воздушных целей:
5 аэробалистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";
55 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
20 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
20 крылатых ракет "Калибр";
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
9 крылатых ракет "Искандер-К"
2129 ударных БпЛА типа Shahed;
930 разведывательных БпЛА;
3174 БпЛА других типов.
Авиацией Воздушных Сил в течение августа совершено 651 самолетовылет, в том числе:
около 430 — на истребительное авиационное прикрытие;
более 150 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
В августе 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожены 438 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-