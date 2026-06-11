ППО збила 195 дронів під час нічної атаки РФ по Україні

Звіт щодо бойової роботи ППО у ніч проти 11 червня

З 18:00 10 червня росіяни атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Бєлгородської області, а також 221 ударним БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" і дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда, Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30 11 червня ППО збила / подавила 195 дронів на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовані влучання ракет та 21 ударного БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях. Поширити

Звіт ППО

Атака триває, в повітряному просторі перебувають російські дрони.