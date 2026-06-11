ППО збила 195 дронів під час нічної атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО збила 195 дронів під час нічної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група

Сили протиповітряної оборони знешкодили 195 із 221 безпілотника, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 10 червня.

Головні тези:

  • Протиповітряна оборона збила 195 дронів РФ під час нічної атаки на Україну.
  • Успішно знешкоджено 195 з 221 безпілотника, які атакували з різних напрямків.
  • Атака відбивалася авіацією, зенітними ракетами, підрозділами РЕБ та безпілотними системами української оборони.

Звіт щодо бойової роботи ППО у ніч проти 11 червня

З 18:00 10 червня росіяни атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Бєлгородської області, а також 221 ударним БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" і дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда, Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30 11 червня ППО збила / подавила 195 дронів на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовані влучання ракет та 21 ударного БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Звіт ППО

Атака триває, в повітряному просторі перебувають російські дрони.

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