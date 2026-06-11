ПВО сбила 195 дронов во время ночной атаки РФ по Украине

Силы противовоздушной обороны обезвредили 195 из 221 беспилотника, которыми российские захватчики атаковали Украину с вечера 10 июня.
Главные тезисы
- Силы ПВО сбили 195 из 221 дрона, использованных российскими захватчиками при ночной атаке на Украину.
- Атака была успешно отражена при помощи авиации, зенитных ракет и беспилотных систем украинской обороны.
Отчет о боевой работе ПВО в ночь на 11 июня
С 18:00 10 июня россияне атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Белгородской области, а также 221 ударным БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: (РФ), Чауда, Гвардейское (временно оккупированный Крым).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30 11 июня ПВО сбило/подавило 195 дронов на севере, юге и востоке Украины.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся русские дроны.
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