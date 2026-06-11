ПВО сбила 195 дронов во время ночной атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО сбила 195 дронов во время ночной атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Силы противовоздушной обороны обезвредили 195 из 221 беспилотника, которыми российские захватчики атаковали Украину с вечера 10 июня.

Главные тезисы

  • Силы ПВО сбили 195 из 221 дрона, использованных российскими захватчиками при ночной атаке на Украину.
  • Атака была успешно отражена при помощи авиации, зенитных ракет и беспилотных систем украинской обороны.

Отчет о боевой работе ПВО в ночь на 11 июня

С 18:00 10 июня россияне атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Белгородской области, а также 221 ударным БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: (РФ), Чауда, Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 11 июня ПВО сбило/подавило 195 дронов на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксированы попадания ракет и 21 ударного БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Отчет ПВО

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся русские дроны.

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