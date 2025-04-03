ППО збила 29 шахедів під час атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО збила 29 шахедів під час атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
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У ніч на 3 квітня Російська Федерація запустила проти України майже 40 безпілотних літальних апаратів. Дрони атакували з трьох напрямків.

Головні тези:

  • РФ запустила майже 40 безпілотних літальних апаратів на Україну вночі 3 квітня.
  • ППО України відповіло на атаку та збило 29 шахедів РФ на півночі та сході країни.
  • У боротьбі проти ворожих дронів брали участь зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО України збила 29 шахедів РФ

Загалом ворог запустив 39 БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори із напрямків російських міст: Міллерово, Приморського-Ахтарськ й Курськ.

До відбиття атаки залучались:

  • зенітні ракетні війська;

  • підрозділи радіоелектронної боротьби;

  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Робота ППО

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 29 БпЛА типу Shahed на півночі та сході країни. Також 7 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок атаки постраждали:

  • Харківська;

  • Донецька;

  • Дніпропетровська область.

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