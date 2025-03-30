Сили ППО звітують про знищення 65 російських дронів

Протягом ночі 30 березня російські загарбники здійснили повітряний напад на Україну балістичною ракетою із Ростовської області РФ та 111-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Головні тези:
- Вдалося збити 65 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів).
- 35 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Сили ППО розкрили результати своєї роботи
Росіяни розпочали новий повітряний напад о 20:00 29 березня з напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда — Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ також наголошують, що 35 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під нові удари армії РФ потрапили Харківщина, Сумщина, Одещина та Донеччина.
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