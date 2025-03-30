Сили ППО звітують про знищення 65 російських дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО звітують про знищення 65 російських дронів

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО розкрили результати своєї роботи
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Протягом ночі 30 березня російські загарбники здійснили повітряний напад на Україну балістичною ракетою із Ростовської області РФ та 111-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Головні тези:

  • Вдалося збити 65 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів).
  • 35 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Сили ППО розкрили результати своєї роботи

Росіяни розпочали новий повітряний напад о 20:00 29 березня з напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда — Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ також наголошують, що 35 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під нові удари армії РФ потрапили Харківщина, Сумщина, Одещина та Донеччина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — зазначають захисники неба.

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