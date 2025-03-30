Силы ПВО заявляют об уничтожении 65 российских дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО заявляют об уничтожении 65 российских дронов

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО раскрыли результаты своей работы
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В течение ночи 30 марта российские захватчики совершили воздушное нападение на Украину баллистической ракетой из Ростовской области РФ и 111 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Главные тезисы

  • Удалось сбить 65 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов).
  • 35 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.

Силы ПВО раскрыли результаты своей работы

Россияне начали новое воздушное нападение в 20:00 29 марта с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — Россия, Чауда — Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 65 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны.

Воздушные силы ВСУ также отмечают, что 35 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Под новые удары армии РФ попали Харьковщина, Сумщина, Одесщина и Донетчина.

Держим небо! Вместе — к победе! — отмечают защитники неба.

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