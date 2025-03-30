Силы ПВО заявляют об уничтожении 65 российских дронов

В течение ночи 30 марта российские захватчики совершили воздушное нападение на Украину баллистической ракетой из Ростовской области РФ и 111 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Главные тезисы
- Удалось сбить 65 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов).
- 35 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.
Силы ПВО раскрыли результаты своей работы
Россияне начали новое воздушное нападение в 20:00 29 марта с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — Россия, Чауда — Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ также отмечают, что 35 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
Под новые удары армии РФ попали Харьковщина, Сумщина, Одесщина и Донетчина.
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