ПВО сбила 29 шахедов во время атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО сбила 29 шахедов во время атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
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В ночь на 3 апреля Российская Федерация запустила против Украины около 40 беспилотных летательных аппаратов. Дроны атаковали с трех направлений.

Главные тезисы

  • ПВО Украины успешно отразила атаку РФ, сбив 29 шахедов на севере и востоке страны.
  • Атака произошла ночью на 3 апреля, когда Россия запустила 39 беспилотных летательных аппаратов по направлениям различных городов.
  • Против вражеских дронов применялись зенитные ракетные войска, радиоэлектронная борьба и мобильные огневые группы Украины.

ПВО Украины сбила 29 шахедов РФ

В целом враг запустил 39 БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы по направлениям российских городов: Миллерово, Приморско-Ахтарское и Курск.

К отражению атаки привлекались:

  • зенитные ракетные войска;

  • подразделения радиоэлектронной борьбы;

  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

Работа ПВО

По состоянию на 9 утра подтверждено ущерб 29 БпЛА типа Shahed на севере и востоке страны. Также 7 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате атаки пострадали:

  • Харьковская;

  • Донецкая;

  • Днепропетровская область.

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