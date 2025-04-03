ПВО сбила 29 шахедов во время атаки РФ по Украине

В ночь на 3 апреля Российская Федерация запустила против Украины около 40 беспилотных летательных аппаратов. Дроны атаковали с трех направлений.
Главные тезисы
- ПВО Украины успешно отразила атаку РФ, сбив 29 шахедов на севере и востоке страны.
- Атака произошла ночью на 3 апреля, когда Россия запустила 39 беспилотных летательных аппаратов по направлениям различных городов.
- Против вражеских дронов применялись зенитные ракетные войска, радиоэлектронная борьба и мобильные огневые группы Украины.
ПВО Украины сбила 29 шахедов РФ
В целом враг запустил 39 БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы по направлениям российских городов: Миллерово, Приморско-Ахтарское и Курск.
К отражению атаки привлекались:
зенитные ракетные войска;
подразделения радиоэлектронной борьбы;
мобильные огневые группы сил обороны Украины.
По состоянию на 9 утра подтверждено ущерб 29 БпЛА типа Shahed на севере и востоке страны. Также 7 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.
В результате атаки пострадали:
Харьковская;
Донецкая;
Днепропетровская область.
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