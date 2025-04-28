ППО збила 40 шахедів під час атаки РФ по Україні

Станом на 17.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 74 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені.
Головні тези:
- У ніч на 28 квітня 2025 року (із 23.30 27 квітня) Росія атакувала Україну 166 ударними БпЛА.
- Станом на 17.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed.
ППО збила 40 російських шахедів
Про це повідомляють Повітряні сили.
Основні напрямки удару — Сумщина та Черкащина.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 17.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.
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