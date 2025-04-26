Сили ППО знищили 66 російських дронів

Повітряні сили ЗСУ озвучили результати повітряного бою з російськими загарбниками. Так, сили ППО змогли збити 66 ворожих БПЛА, ще 31 безпілотник-імітатор — успішно знешкоджений.
Головні тези:
- Ворожі цілі збивали на сході, півночі, півдні та в центрі України.
- Під удари ворога потрапили Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина.
Подробиці атаки РФ на Україну
У ніч на 26 квітня 2025 року (із 22.00 25 квітня) противник атакував протикорабельною ракетою «Онікс», двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, 114-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) — райони пусків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина.
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