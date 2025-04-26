Сили ППО знищили 66 російських дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 66 російських дронів

Повітряні Сили ЗСУ
Подробиці атаки РФ на Україну

Повітряні сили ЗСУ озвучили результати повітряного бою з російськими загарбниками. Так, сили ППО змогли збити 66 ворожих БПЛА, ще 31 безпілотник-імітатор — успішно знешкоджений.

Головні тези:

  • Ворожі цілі збивали на сході, півночі, півдні та в центрі України.
  • Під удари ворога потрапили Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина.

Подробиці атаки РФ на Україну

У ніч на 26 квітня 2025 року (із 22.00 25 квітня) противник атакував протикорабельною ракетою «Онікс», двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, 114-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) — райони пусків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 66 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують захисники неба.

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