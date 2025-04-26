Силы ПВО уничтожили 66 российских дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 66 российских дронов

Воздушные Силы ВСУ
Подробности атаки РФ на Украину
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Воздушные силы ВСУ озвучили результаты воздушного боя с российскими захватчиками. Так, силы ПВО смогли сбить 66 вражеских БПЛА, еще 31 беспилотник-имитатор успешно обезврежен.

Главные тезисы

  • Вражеские цели сбивали на востоке, севере, юге и в центре Украины.
  • Под удары врага попали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Днепропетровская области.

Подробности атаки РФ на Украину

В ночь на 26 апреля 2025 года (с 22.00 25 апреля) противник атаковал противокорабельной ракетой «Оникс», двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, 114 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов).

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 66 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.

31 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Кировоградщина, Харьковщина, Киевщина и Днепропетровщина.

Держим небо! Вместе — к победе! — подчеркивают защитники неба.

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