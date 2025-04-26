Силы ПВО уничтожили 66 российских дронов

Воздушные силы ВСУ озвучили результаты воздушного боя с российскими захватчиками. Так, силы ПВО смогли сбить 66 вражеских БПЛА, еще 31 беспилотник-имитатор успешно обезврежен.
Главные тезисы
- Вражеские цели сбивали на востоке, севере, юге и в центре Украины.
- Под удары врага попали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Днепропетровская области.
Подробности атаки РФ на Украину
В ночь на 26 апреля 2025 года (с 22.00 25 апреля) противник атаковал противокорабельной ракетой «Оникс», двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, 114 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов).
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
31 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Кировоградщина, Харьковщина, Киевщина и Днепропетровщина.
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