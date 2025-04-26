РФ атакует Украину новыми беспилотниками "Бандероль"

Военный специалист по системам РЭБ и связи и глава "Центра радиотехнологий" Сергей “Флеш” Бескрестнов озвучил важное предупреждение всем украинцам. Он сообщил, что российские захватчики в течение последних недель терроризируют Украину новым БПЛА "Бандероль".
Главные тезисы
- Есть версия, что это не БПЛА, а баражирующий боеприпас, по аналогии с КАБ.
- Пока о нем известно мало, поэтому спрогнозировать степень реальной угрозы сложно.
Что известно о БПЛА "Бандероль"
Согласно данным эксперта, пока армия РФ направляет свои новые дроны на Одесскую область.
Атаки продолжаются уже несколько недель подряд. Этот БПЛА летит со скоростью 400-500 км/ч и имеет реактивный двигатель.
Военный специалист обращает внимание на то, что носитель этого изделия, мощность заряда и дальность работы пока не известны.
Кроме того, указано, что информация о таком названии была на слуху давно, однако регулярно применять "Бандероль" Россия начала недавно.
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