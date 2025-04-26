РФ атакує Україну новими безпілотниками "Бандероль"

Військовий фахівець із систем РЕБ та зв'язку та голова "Центру радіотехнологій" Сергій “Флеш” Бескрестнов озвучив важливе попередження усім українцям. Він повідомив, що російські загарбники протягом останніх тижнів тероризують Україну новим БПЛА "Бандероль".

Що відомо про БПЛА "Бандероль"

Згідно з даними експерта, поки армія РФ спрямовує свої нові дрони на Одеську область.

Атаки тривають уже кілька тижнів поспіль. Цей БПЛА летить зі швидкістю 400-500 км год і має реактивний двигун.

Відомо про нього дуже мало. З відкритих джерел (сайт ГУР) можна зрозуміти, що це скоріше не БПЛА, а баражуючий боєприпас, за аналогією з КАБ, але з реактивним двигуном, — наголосив Сергій “Флеш” Бескрестнов. Поширити

Фото: скриншот

Військовий фахівець звертає увагу на те, що носій цього виробу, потужність заряду і дальність роботи поки не відомі.

Окрім того, наголошується, що інформація про таку назву була на слуху давно, однак регулярно застосовувати "Бандероль" Росія почала нещодавно.