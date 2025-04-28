ПВО сбила 40 шахедов во время атаки РФ по Украине

По состоянию на 17.00 подтверждено сбитие 40 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны. 74 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны.
Главные тезисы
- В ночь на 28 апреля 2025 года (с 23.30 27 апреля) Россия атаковала Украину 166 ударными БПЛА.
- По состоянию на 17.00 подтверждено сбивание 40 ударных БПЛА типа Shahed.
ПВО сбила 40 российских шахедов
Об этом сообщают воздушные силы.
Основные направления удара — Сумщина и Черкасщина.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 17.00 подтверждено сбитие 40 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны.
В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина, Сумщина и Черкасщина.
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