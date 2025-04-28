ПВО сбила 40 шахедов во время атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО сбила 40 шахедов во время атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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По состоянию на 17.00 подтверждено сбитие 40 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны. 74 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны.

Главные тезисы

  • В ночь на 28 апреля 2025 года (с 23.30 27 апреля) Россия атаковала Украину 166 ударными БПЛА.
  • По состоянию на 17.00 подтверждено сбивание 40 ударных БПЛА типа Shahed.

ПВО сбила 40 российских шахедов

Об этом сообщают воздушные силы.

В ночь на 28 апреля 2025 года (с 23.30 27 апреля) противник атаковал 166 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Миллерово, Орел — рф.

Отчет ПВО

Основные направления удара — Сумщина и Черкасщина.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 17.00 подтверждено сбитие 40 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны.

74 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина, Сумщина и Черкасщина.

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