ППО збила 74 дрони під час нічної атаки РФ по Україні

У ніч на 1 травня Російська Федерація атакувала Україну балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами. Загалом вдалось збити 74 дрони.
Головні тези:
- У ніч на 1 травня 74 дрони були збиті українським протиповітряним оборонним устаткуванням під час атаки РФ на Україну.
- Росія запустила 5 балістичних ракет та 170 ударних безпілотних літальних апаратів з районів російських міст.
- Під ворожою атакою були області: Одеська, Харківська, Сумська, Донецька, Київська.
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Під час атаки Росія запустила:
5 балістичних ракет типу "Іскандер-М" із території тимчасово окупованого Криму;
170 ударних БпЛА та дронів-імітаторів із районів російських міст Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого кримського Чауда.
До відбиття атаки були залучені:
авіація;
зенітні ракетні підрозділи;
засоби радіоелектронної боротьби;
мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 74 дронів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Також 68 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Через атаки постраждали:
Одеська;
Харківська;
Сумська;
Донецька;
Київська області.
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