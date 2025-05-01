ППО збила 74 дрони під час нічної атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО збила 74 дрони під час нічної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
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У ніч на 1 травня Російська Федерація атакувала Україну балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами. Загалом вдалось збити 74 дрони.

Головні тези:

  • У ніч на 1 травня 74 дрони були збиті українським протиповітряним оборонним устаткуванням під час атаки РФ на Україну.
  • Росія запустила 5 балістичних ракет та 170 ударних безпілотних літальних апаратів з районів російських міст.
  • Під ворожою атакою були області: Одеська, Харківська, Сумська, Донецька, Київська.

Як відпрацювала ППО України у ніч проти 1 травня

Під час атаки Росія запустила:

  • 5 балістичних ракет типу "Іскандер-М" із території тимчасово окупованого Криму;

  • 170 ударних БпЛА та дронів-імітаторів із районів російських міст Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого кримського Чауда.

До відбиття атаки були залучені:

  • авіація;

  • зенітні ракетні підрозділи;

  • засоби радіоелектронної боротьби;

  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 74 дронів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Також 68 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Звіт ППО

Через атаки постраждали:

  • Одеська;

  • Харківська;

  • Сумська;

  • Донецька;

  • Київська області.

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