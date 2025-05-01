ПВО сбила 74 дрона во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 1 мая Российская Федерация атаковала Украину баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами. В общей сложности удалось сбить 74 дрона.

Как отработала ПВО Украины в ночь на 1 мая

Во время атаки Россия запустила:

5 баллистических ракет типа "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма;

170 ударных БПЛА и дронов-имитаторов из районов российских городов Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного крымского Чауда.

К отражению атаки были вовлечены:

авиация;

зенитные ракетные подразделения;

средства радиоэлектронной борьбы;

мобильные огневые группы сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 74 дронов на востоке, севере, юге и в центре страны. Также 68 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

Отчет ПВО

Из-за атак пострадали: