ПВО сбила 74 дрона во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 1 мая Российская Федерация атаковала Украину баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами. В общей сложности удалось сбить 74 дрона.
Главные тезисы
- ПВО Украины сработала эффективно, сбив 74 дрона, запущенных Российской Федерацией во время атаки на Украину.
- Россия запустила 5 баллистических ракет и 170 беспилотных летательных аппаратов, но большая часть из них была успешно сбита украинской ПВО.
- По состоянию на утро 1 мая подтверждено сбитие 74 дронов и локационно потеряно 68 дронов-имитаторов.
Как отработала ПВО Украины в ночь на 1 мая
Во время атаки Россия запустила:
5 баллистических ракет типа "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма;
170 ударных БПЛА и дронов-имитаторов из районов российских городов Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного крымского Чауда.
К отражению атаки были вовлечены:
авиация;
зенитные ракетные подразделения;
средства радиоэлектронной борьбы;
мобильные огневые группы сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 74 дронов на востоке, севере, юге и в центре страны. Также 68 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.
Из-за атак пострадали:
Одесская;
Харьковская;
Сумская;
Донецкая;
Киевская область.
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