ПВО сбила 74 дрона во время ночной атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО сбила 74 дрона во время ночной атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В ночь на 1 мая Российская Федерация атаковала Украину баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами. В общей сложности удалось сбить 74 дрона.

Главные тезисы

  • ПВО Украины сработала эффективно, сбив 74 дрона, запущенных Российской Федерацией во время атаки на Украину.
  • Россия запустила 5 баллистических ракет и 170 беспилотных летательных аппаратов, но большая часть из них была успешно сбита украинской ПВО.
  • По состоянию на утро 1 мая подтверждено сбитие 74 дронов и локационно потеряно 68 дронов-имитаторов.

Как отработала ПВО Украины в ночь на 1 мая

Во время атаки Россия запустила:

  • 5 баллистических ракет типа "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма;

  • 170 ударных БПЛА и дронов-имитаторов из районов российских городов Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного крымского Чауда.

К отражению атаки были вовлечены:

  • авиация;

  • зенитные ракетные подразделения;

  • средства радиоэлектронной борьбы;

  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 74 дронов на востоке, севере, юге и в центре страны. Также 68 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

Отчет ПВО

Из-за атак пострадали:

  • Одесская;

  • Харьковская;

  • Сумская;

  • Донецкая;

  • Киевская область.

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