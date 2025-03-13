ППО збила понад 70 БпЛА Росії під час нічної атаки по Україні

Російські війська у ніч на 13 березня влаштували комбіновану атаку по Україні. ППО працювала в 11 областях.

Росія атакувала Україну понад 110 БпЛА

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 13 березня противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" із Курської області та 117 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Дрони окупанти запускали із напрямків Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Робота ППО 13 березня

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 74 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. Поширити

ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

До того ж 38 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Чернігівська, Одеська області та Запоріжжя.

Зокрема на Київ росіяни направили 18 дронів, 12 з яких вдалося збити ППО. Тривога в столиці тривала понад три години.

Також росіяни вдарили дронами по Дніпропетровській області в ніч на 13 березня. Залізничникам довелося внести зміни в рух кількох поїздів регіону, є постраждалі.