ППО збила понад 70 БпЛА Росії під час нічної атаки по Україні

Російські війська у ніч на 13 березня влаштували комбіновану атаку по Україні. ППО працювала в 11 областях.
Головні тези:
- Російські війська влаштували комбіновану атаку по Україні, використовуючи балістичну ракету та безпілотники-імітатори.
- ППО працювала у 11 областях та збила понад 70 ударних безпілотників типу Shahed та інших.
Росія атакувала Україну понад 110 БпЛА
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У ніч на 13 березня противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" із Курської області та 117 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Дрони окупанти запускали із напрямків Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.
До того ж 38 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
Внаслідок російської атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Чернігівська, Одеська області та Запоріжжя.
Зокрема на Київ росіяни направили 18 дронів, 12 з яких вдалося збити ППО. Тривога в столиці тривала понад три години.
Також росіяни вдарили дронами по Дніпропетровській області в ніч на 13 березня. Залізничникам довелося внести зміни в рух кількох поїздів регіону, є постраждалі.
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