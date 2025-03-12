Сили ППО оголосили результати повітряного бою після нової атаки РФ

Уночі 12 березня країна-агресорка Росія ударила трьома балістичними ракетами Іскандер-М із Криму по Одесі та Кривому Рогу, а також атакувала 133-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Головні тези:
- В результаті повітряного бою вдалося знищити 98 ворожих безпілотників.
- Під удар ворога потрапили Одещина, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина та Київщина.
Атака РФ на Україну 12 березня — що відомо
Росіяни здійснювали повітряний напад із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Захисникам неба вдалося знищити 98-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів.
Повітряній бій відбувався у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.
Окрім того, вказано, що 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
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