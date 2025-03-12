Силы ПВО объявили результаты воздушного боя после новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО объявили результаты воздушного боя после новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ППО
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Ночью 12 марта страна-агрессорка Россия ударила тремя баллистическими ракетами Искандер-М из Крыма по Одессе и Кривому Рогу, а также атаковала 133 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Главные тезисы

В результате воздушного боя удалось уничтожить 98 вражеских беспилотников.
Под удар врага попали Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Киевская области.

Атака РФ на Украину 12 марта — что известно

Россияне совершали воздушное нападение с направлени1: Орел, Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Защитникам неба удалось уничтожить 98 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов.

Воздушное сражение происходило в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

Кроме того, указано, что 20 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Одесщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Сумщина и Киевщина. Держим небо! Вместе — к победе!

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