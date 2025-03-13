ПВО сбила более 70 БпЛА России во время ночной атаки по Украине

Российские войска в ночь на 13 марта устроили комбинированную атаку по Украине. ПВО работала в 11 областях.

Россия атаковала Украину более 110 БпЛА

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 13 марта противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Курской области и 117 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Дроны оккупанты запускали по направлениям Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.

Работа ПВО 13 марта

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 74 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов. Поделиться

ПВО работало в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

К тому же, 38 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

В результате российской атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Черниговская, Одесская области и Запорожье.

В частности, на Киев россияне направили 18 дронов, 12 из которых удалось сбить ПВО. Тревога в столице длилась более трех часов.

Также россияне ударили дронами по Днепропетровской области в ночь на 13 марта. Железнодорожникам пришлось внести изменения в движение нескольких поездов региона, есть пострадавшие.