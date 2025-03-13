ПВО сбила более 70 БпЛА России во время ночной атаки по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО сбила более 70 БпЛА России во время ночной атаки по Украине

Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
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Российские войска в ночь на 13 марта устроили комбинированную атаку по Украине. ПВО работала в 11 областях.

Главные тезисы

  • Более 70 ударных беспилотников типа Shahed были сбиты ПВО Украины во время ночной атаки российских войск.
  • Только за несколько часов работы ПВО удалось предотвратить более 70 атак ударных БпЛА и сбить 38 вражеских дронов-имитаторов в 11 областях страны.

Россия атаковала Украину более 110 БпЛА

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 13 марта противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Курской области и 117 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Дроны оккупанты запускали по направлениям Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.

Работа ПВО 13 марта

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 74 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

ПВО работало в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

К тому же, 38 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

В результате российской атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Черниговская, Одесская области и Запорожье.

В частности, на Киев россияне направили 18 дронов, 12 из которых удалось сбить ПВО. Тревога в столице длилась более трех часов.

Также россияне ударили дронами по Днепропетровской области в ночь на 13 марта. Железнодорожникам пришлось внести изменения в движение нескольких поездов региона, есть пострадавшие.

Кроме того, часть Херсона осталась без света из-за массированного обстрела. Было частично обесточено шесть районов.

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