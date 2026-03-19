ППО знешкодила 109 безпілотників під час нічної атаки РФ по Україні

Сили протиповітряної оборони знешкодили 109 зі 133 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 18 березня.
Головні тези:
- Українська протиповітряна оборона знищила 109 з 133 безпілотників в російській атакі на Україну.
- За даними Повітряних сил Збройних сил України, росіяни атакували ударними БПЛА з різних напрямків вечором 18 березня.
Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 19 березня
З 18:00 18 березня росіяни атакували 133 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Шаталово, Брянськ, Міллерево Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим), і близько 70 із них — типу Shahed.
За попередніми даними, станом на 08:00 четверга, 19 березня, протиповітряна оборона збила / подавила 109 безпілотників на півночі, півдні, заході та сході України.
Зафіксовані влучання 20 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на сімох локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.
