ППО знешкодила 109 безпілотників під час нічної атаки РФ по Україні
Сили протиповітряної оборони знешкодили 109 зі 133 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 18 березня.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 19 березня

З 18:00 18 березня росіяни атакували 133 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Шаталово, Брянськ, Міллерево Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим), і близько 70 із них — типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 четверга, 19 березня, протиповітряна оборона збила / подавила 109 безпілотників на півночі, півдні, заході та сході України.

Зафіксовані влучання 20 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на сімох локаціях.

Звіт ППО

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.

