ПВО обезвредила 109 беспилотников во время ночной атаки РФ по Украине

Силы противовоздушной обороны обезвредили 109 из 133 беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину вечером 18 марта.
Главные тезисы
- ПВО успешно отразила воздушную атаку со стороны РФ, уничтожив 109 беспилотников из 133.
- Украинская противовоздушная оборона применила авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и другие беспилотные системы для нейтрализации угрозы.
- Атака российских ударных БПЛА была совершена по различным направлениям, включая север, юг, запад и восток Украины.
Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 19 марта
С 18:00 18 марта россияне атаковали 133 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений: Орел, Шаталово, Брянск, Миллерево Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (временно оккупированный Крым), и временно оккупированный Крым.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 четверга, 19 марта, противовоздушная оборона сбила/подавила 109 беспилотников на севере, юге, западе и востоке Украины.
Зафиксированы попадания 20 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на семерых локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
