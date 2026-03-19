ПВО обезвредила 109 беспилотников во время ночной атаки РФ по Украине
Силы противовоздушной обороны обезвредили 109 из 133 беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину вечером 18 марта.

  • ПВО успешно отразила воздушную атаку со стороны РФ, уничтожив 109 беспилотников из 133.
  • Украинская противовоздушная оборона применила авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и другие беспилотные системы для нейтрализации угрозы.
  • Атака российских ударных БПЛА была совершена по различным направлениям, включая север, юг, запад и восток Украины.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 19 марта

С 18:00 18 марта россияне атаковали 133 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений: Орел, Шаталово, Брянск, Миллерево Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (временно оккупированный Крым), и временно оккупированный Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 четверга, 19 марта, противовоздушная оборона сбила/подавила 109 беспилотников на севере, юге, западе и востоке Украины.

Зафиксированы попадания 20 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на семерых локациях.

Отчет ПВО

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 194 БпЛА во время атаки РФ по Украине
Воздушные Силы ВСУ
Patriot
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 154 дрона во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 128 из 147 целей во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ

