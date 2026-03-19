ПВО обезвредила 109 беспилотников во время ночной атаки РФ по Украине

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 19 марта

С 18:00 18 марта россияне атаковали 133 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений: Орел, Шаталово, Брянск, Миллерево Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (временно оккупированный Крым), и временно оккупированный Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 четверга, 19 марта, противовоздушная оборона сбила/подавила 109 беспилотников на севере, юге, западе и востоке Украины.

Зафиксированы попадания 20 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на семерых локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.