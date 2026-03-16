ПВО обезвредила 194 БпЛА во время атаки РФ по Украине

В ночь на 16 марта (с 18:00 15 марта) и в течение сегодняшнего утра противник атаковал 211 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ.
Главные тезисы
- Противовоздушная оборона Украины успешно сбила 194 вражеских БПЛА в ходе утренней атаки со стороны России.
- Участвовали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и другие подразделения в защите страны от ударных дронов.
Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 16 марта
Более 100 из них — "шахеды".
Особенность — нетипичная утренняя атака противника с применением ударных дронов разных типов в направлении Киевщины. Основные направления удара — Одесская, Запорожская и Киевская обл.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
