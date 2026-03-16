ПВО обезвредила 194 БпЛА во время атаки РФ по Украине

В ночь на 16 марта (с 18:00 15 марта) и в течение сегодняшнего утра противник атаковал 211 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 16 марта

Более 100 из них — "шахеды".

Особенность — нетипичная утренняя атака противника с применением ударных дронов разных типов в направлении Киевщины. Основные направления удара — Одесская, Запорожская и Киевская обл.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 194 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Отчет ПВО