ПВО обезвредила 194 БпЛА во время атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные Силы ВСУ
Patriot
Read in English
Читати українською

В ночь на 16 марта (с 18:00 15 марта) и в течение сегодняшнего утра противник атаковал 211 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ.

Главные тезисы

  • Противовоздушная оборона Украины успешно сбила 194 вражеских БПЛА в ходе утренней атаки со стороны России.
  • Участвовали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и другие подразделения в защите страны от ударных дронов.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 16 марта

Более 100 из них — "шахеды".

Особенность — нетипичная утренняя атака противника с применением ударных дронов разных типов в направлении Киевщины. Основные направления удара — Одесская, Запорожская и Киевская обл.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 194 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Отчет ПВО

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушные Силы ВСУ
ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?