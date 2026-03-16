ППО знешкодила 194 БпЛА під час атаки РФ по Україні
У ніч на 16 березня (з 18:00 15 березня) та протягом сьогоднішнього ранку противник атакував 211 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

  • Протиповітряна оборона України ефективно знешкодила 194 ворожі БпЛА під час ранкової атаки з боку РФ.
  • Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та інші підрозділи брали участь у захисті країни від ударних дронів.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 16 березня

Понад 100 із них — "шахеди".

Особливість — нетипова ранкова атака противника із застосуванням ударних дронів різних типів у напрямку Київщини. Основні напрямку удару — Одеська, Запорізька та Київська обл.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 11:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 194 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

