ППО знешкодила 194 БпЛА під час атаки РФ по Україні

У ніч на 16 березня (з 18:00 15 березня) та протягом сьогоднішнього ранку противник атакував 211 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Головні тези:
- Протиповітряна оборона України ефективно знешкодила 194 ворожі БпЛА під час ранкової атаки з боку РФ.
- Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та інші підрозділи брали участь у захисті країни від ударних дронів.
Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 16 березня
Понад 100 із них — "шахеди".
Особливість — нетипова ранкова атака противника із застосуванням ударних дронів різних типів у напрямку Київщини. Основні напрямку удару — Одеська, Запорізька та Київська обл.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
