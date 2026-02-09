ППО знешкодила 116 дронів і частину ракет під час атаки Росії по Україні

Сили протиповітряної оборони знешкодили 116 дронів і перехопили частину балістичних ракет "Іскандер-М", якими росіяни атакували Україну з вечора 8 лютого.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 9 лютого

У ніч на 9 лютого (з 17:30 08 лютого) противник атакував 11 балістичними ракетами Іскандер-М із Брянської обл., а також 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків:

Курськ,

Орел,

Брянськ,

Приморсько-Ахтарськ,

Шаталово — РФ,

ТОТ Донецьк,

Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Близько 90 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 116 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. Поширити

Крім того, частина балістичних ракет Іскандер-М була перехоплена та не досягла своїх цілей.

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.