ППО знешкодила 116 дронів і частину ракет під час атаки Росії по Україні

Сили протиповітряної оборони знешкодили 116 дронів і перехопили частину балістичних ракет "Іскандер-М", якими росіяни атакували Україну з вечора 8 лютого.
Головні тези:
- Протиповітряна оборона України здійснила відбиття атаки з боку Росії, знищивши 116 дронів і перехопивши частину ракет типу “Іскандер-М”.
- Учасники конфлікту зазначають, що було зафіксовано влучання ракет та удовід БпЛА на різних територіях, але протиповітряна оборона успішно подавила більшість загроз.
Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 9 лютого
У ніч на 9 лютого (з 17:30 08 лютого) противник атакував 11 балістичними ракетами Іскандер-М із Брянської обл., а також 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків:
Курськ,
Орел,
Брянськ,
Приморсько-Ахтарськ,
Шаталово — РФ,
ТОТ Донецьк,
Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Близько 90 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Крім того, частина балістичних ракет Іскандер-М була перехоплена та не досягла своїх цілей.
Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-