ПВО обезвредила 116 дронов и часть ракет во время атаки России по Украине

Силы противовоздушной обороны обезвредили 116 дронов и перехватили часть баллистических ракет "Искандер-М", которыми россияне атаковали Украину с вечера 8 февраля.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 9 февраля

В ночь на 9 февраля (с 17:30 08 февраля) противник атаковал 11 баллистическими ракетами Искандер-М из Брянской обл., а также 149 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений:

Курск,

Орел,

Брянск,

Приморско-Ахтарск,

Шаталово — РФ,

ТОТ Донецк,

Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Около 90 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 116 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. Поделиться

Кроме того, часть баллистических ракет "Искандер-М" была перехвачена и не достигла своих целей.

Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА.