ПВО обезвредила 116 дронов и часть ракет во время атаки России по Украине
ПВО обезвредила 116 дронов и часть ракет во время атаки России по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

Силы противовоздушной обороны обезвредили 116 дронов и перехватили часть баллистических ракет "Искандер-М", которыми россияне атаковали Украину с вечера 8 февраля.

Главные тезисы

  • Противовоздушная оборона Украины успешно отразила атаку со стороны России, уничтожив 116 дронов и перехватив часть ракет типа Искандер-М.
  • ПВО совершила отражение атаки противника, включая 11 баллистических ракет и 149 ударных БПЛА различных типов, направленных на разные территории.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 9 февраля

В ночь на 9 февраля (с 17:30 08 февраля) противник атаковал 11 баллистическими ракетами Искандер-М из Брянской обл., а также 149 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений:

  • Курск,

  • Орел,

  • Брянск,

  • Приморско-Ахтарск,

  • Шаталово — РФ,

  • ТОТ Донецк,

  • Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Около 90 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 116 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Кроме того, часть баллистических ракет "Искандер-М" была перехвачена и не достигла своих целей.

Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА.

