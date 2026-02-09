ПВО обезвредила 116 дронов и часть ракет во время атаки России по Украине

Силы противовоздушной обороны обезвредили 116 дронов и перехватили часть баллистических ракет "Искандер-М", которыми россияне атаковали Украину с вечера 8 февраля.
Главные тезисы
- Противовоздушная оборона Украины успешно отразила атаку со стороны России, уничтожив 116 дронов и перехватив часть ракет типа Искандер-М.
- ПВО совершила отражение атаки противника, включая 11 баллистических ракет и 149 ударных БПЛА различных типов, направленных на разные территории.
Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 9 февраля
В ночь на 9 февраля (с 17:30 08 февраля) противник атаковал 11 баллистическими ракетами Искандер-М из Брянской обл., а также 149 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений:
Курск,
Орел,
Брянск,
Приморско-Ахтарск,
Шаталово — РФ,
ТОТ Донецк,
Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Около 90 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Кроме того, часть баллистических ракет "Искандер-М" была перехвачена и не достигла своих целей.
Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА.
