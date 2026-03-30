ППО знешкодила 150 дронів під час нічної атаки РФ по Україні
ППО знешкодила 150 дронів під час нічної атаки РФ по Україні

Сили протиповітряної оборони знешкодили 150 зі 164 безпілотників, якими російська армія атакувала Україну з вечора 29 березня.

Головні тези:

  • Сили протиповітряної оборони знешкодили 150 з 164 безпілотників, які були відправлені російською армією під час нічної атаки на Україну.
  • ППО відбили напад за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем.
  • Протиповітряна оборона зафіксувала влучання балістичної ракети та 12 ударних дронів на семи локаціях.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 30 березня

З 18:00 29 березня, росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, а також 164 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда, Гвардійське (Крим).

І близько 90 дронів — типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 понеділка, 30 березня, протиповітряна оборона збила / подавила 150 ворожих БПЛА.

Зафіксовані влучання балістичної ракети та 12 ударних дронів на семи локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на двох локаціях.

Бойова робота ППО

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БПЛА, попередили в Повітряних силах.

