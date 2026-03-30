ППО знешкодила 150 дронів під час нічної атаки РФ по Україні

Сили протиповітряної оборони знешкодили 150 зі 164 безпілотників, якими російська армія атакувала Україну з вечора 29 березня.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 30 березня

З 18:00 29 березня, росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, а також 164 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда, Гвардійське (Крим).

І близько 90 дронів — типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 понеділка, 30 березня, протиповітряна оборона збила / подавила 150 ворожих БПЛА.

Зафіксовані влучання балістичної ракети та 12 ударних дронів на семи локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на двох локаціях.

Бойова робота ППО

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БПЛА, попередили в Повітряних силах.